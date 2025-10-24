Рейтинг@Mail.ru
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 24.10.2025
00:49 24.10.2025 (обновлено: 03:22 24.10.2025)
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат... РИА Новости, 24.10.2025
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК

Дело о взрыве на предприятии в Копейске передадут в центральный аппарат СК

© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства, сообщает СК России.
Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, на предприятии в Копейске поздно вечером 22 октября произошел взрыв и пожар, погибли 12 человек, еще 19 пострадали. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело <...> передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК . В ходе следствия будут установлены все обстоятельства ЧП.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после взрыва в Копейске
