Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства, сообщает СК России.

К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК . В ходе следствия будут установлены все обстоятельства ЧП.