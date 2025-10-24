Рейтинг@Mail.ru
11:22 24.10.2025 (обновлено: 12:42 24.10.2025)
Семьи погибших и пострадавших при взрыве в Копейске получат выплаты
2025-10-24T11:22:00+03:00
2025-10-24T12:42:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Завод в Копейске выплатит родным погибших при взрыве по десять миллионов рублей, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат десять миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, — от миллиона до двух миллионов рублей", — написал он в Telegram-канале.
Инцидент в Копейске произошел вечером 22 октября. Жертвами двух взрывов стали 12 человек, 35 получили ранения и травмы. Местонахождение еще 11 человек до сих пор неизвестно. Площадь обрушения составила 840 квадратных метров, спасатели продолжают разбирать завалы.
Региональный главк СК возбудил уголовное дело. Следователи считают, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.
В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии
ПроисшествияКопейскЧелябинская областьАлексей ТекслерВзрыв на предприятии в Копейске
 
 
