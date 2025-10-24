Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года - РИА Новости, 24.10.2025
03:18 24.10.2025 (обновлено: 10:53 24.10.2025)
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года

Юлия Финогенова: пенсионерам надо подать заявление для получения мер поддержки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожилые женщины сидят на скамейке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пожилые женщины сидят на скамейке. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление, рассказала агентству Прайм Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В частности, полагающиеся федеральным льготникам социальные услуги можно получать в денежной форме. В этот набор входит приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта для проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.
"Для того чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление", — рассказала финансист.
Кроме того, пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту недвижимости и имеют право на ряд вычетов. Чтобы получить налоговые льготы, нужно до 1 ноября текущего года подать заявление в ФНС с указанием объекта, объяснила Финогенова.
Пенсионеры в возрасте старше 70 лет вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Для этого нужно сначала заплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию. Есть ряд других льгот на региональном уровне, например, адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Лучше написать заявление сейчас, чтобы в будущем году получать все, что положено.
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная налоговая служба (ФНС России)ПенсияПенсионерыПенсии
 
 
