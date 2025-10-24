https://ria.ru/20251024/vyplaty-2050243470.html
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года - РИА Новости, 24.10.2025
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
Для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление, рассказала агентству Прайм Юлия Финогенова, профессор... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:18:00+03:00
2025-10-24T03:18:00+03:00
2025-10-24T10:53:00+03:00
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсия
пенсионеры
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_0:251:3078:1983_1920x0_80_0_0_665d66d90f8df68282efacbc97749b77.jpg
https://ria.ru/20251020/pensii-2049018865.html
https://ria.ru/20250918/pensiya-2042596992.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175419_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b6150bfae0136c4cf580cf3a4421cf5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
Юлия Финогенова: пенсионерам надо подать заявление для получения мер поддержки
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление, рассказала агентству Прайм
Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
В частности, полагающиеся федеральным льготникам социальные услуги можно получать в денежной форме. В этот набор входит приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта для проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.
"Для того чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление", — рассказала финансист.
Кроме того, пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту недвижимости и имеют право на ряд вычетов. Чтобы получить налоговые льготы, нужно до 1 ноября текущего года подать заявление в ФНС
с указанием объекта, объяснила Финогенова
.
Пенсионеры в возрасте старше 70 лет вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Для этого нужно сначала заплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию. Есть ряд других льгот на региональном уровне, например, адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Лучше написать заявление сейчас, чтобы в будущем году получать все, что положено.