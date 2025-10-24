Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года

В частности, полагающиеся федеральным льготникам социальные услуги можно получать в денежной форме. В этот набор входит приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта для проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.

"Для того чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление", — рассказала финансист.

Пенсионеры в возрасте старше 70 лет вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Для этого нужно сначала заплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию. Есть ряд других льгот на региональном уровне, например, адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Лучше написать заявление сейчас, чтобы в будущем году получать все, что положено.