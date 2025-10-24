В аэропорту Вашингтона задерживаются вылеты из-за нехватки персонала

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Нехватка персонала задерживает вылеты в аэропорты Вашингтона и Хьюстона на фоне приостановки работы правительства США, следует из базы данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
В связи с нехваткой персонала FAA запретило вылеты в аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне. Вылеты в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне задерживаются в среднем на 31 минуту, согласно информации управления.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.