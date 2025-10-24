Глава ВТБ не ожидает резких изменений ключевой ставки на заседании ЦБ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что не ожидает резких изменений ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ: по его мнению, она либо останется прежней, либо снизится на 1 процентный пункт.
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 октября.
"Я когда-то зарекся от предсказаний, потому что это исключительно, в общем, прерогатива Центрального банка. Но каких-то резких движений вниз я не ожидаю точно, но и вверх. Она либо, наверное, останется на этом уровне, либо может на один процент снизиться где-то", - сказал Костин, говоря о своих ожиданиях в вопросе изменения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.