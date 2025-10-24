Глава ВТБ не ожидает резких изменений ключевой ставки на заседании ЦБ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил РИА Новости, что не ожидает резких изменений ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ: по его мнению, она либо останется прежней, либо снизится на 1 процентный пункт.

Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.