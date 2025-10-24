Рейтинг@Mail.ru
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 24.10.2025 (обновлено: 22:22 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/vsu-2050495122.html
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя - РИА Новости, 24.10.2025
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя
Раненым военнослужащим ВСУ недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медицинская помощь, передает Business Insider. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:20:00+03:00
2025-10-24T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
украина
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ec251ae17dbb0386d8615737c34c7c3.jpg
https://ria.ru/20251024/vsu-2050417895.html
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050478343.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b5dd5b2d4a204912a36a24ea973d1dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Уже произошло". В Германии рассказали о ситуации с ВСУ на поле боя

Business Insider: раненым украинским военным недоступна эвакуация с поля боя

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Раненым военнослужащим ВСУ недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медицинская помощь, передает Business Insider.
"Оказание раненому медицинской помощи в течение "золотого часа" — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. <…> В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло", — заявил изданию западный инструктор майор Магуайр, возглавлявший подгруппу Interflex, которая работала с украинцами с боевым опытом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:35
Он также отметил, что в случае ранения для украинских военнослужащих "эвакуация с поля боя невозможна", и они не могут выжить без дополнительной медицинской подготовки.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
Вчера, 20:10
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала