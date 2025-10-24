МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Раненым военнослужащим ВСУ недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медицинская помощь, передает Business Insider.
"Оказание раненому медицинской помощи в течение "золотого часа" — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. <…> В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло", — заявил изданию западный инструктор майор Магуайр, возглавлявший подгруппу Interflex, которая работала с украинцами с боевым опытом.
Он также отметил, что в случае ранения для украинских военнослужащих "эвакуация с поля боя невозможна", и они не могут выжить без дополнительной медицинской подготовки.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>