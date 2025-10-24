МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Истощение украинской обороны грозит ВСУ потерей нескольких крупных областных центров, передает "Страна.ua".
"Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум", — говорится в материале.
Линия обороны "критически истощена из-за острой нехватки личного состава". Как утверждает украинский волонтер, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится 4-7 пехотинцев.
Украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о критичных проблемах ВСУ на передовой. На улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
