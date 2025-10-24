Рейтинг@Mail.ru
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 24.10.2025 (обновлено: 21:44 24.10.2025)
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Истощение украинской обороны грозит ВСУ потерей нескольких крупных областных центров, передает "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2025
Украинская армия рискует потерять контроль над крупными областными центрами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Истощение украинской обороны грозит ВСУ потерей нескольких крупных областных центров, передает "Страна.ua".
"Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум", — говорится в материале.
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Вчера, 12:29
Линия обороны "критически истощена из-за острой нехватки личного состава". Как утверждает украинский волонтер, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится 4-7 пехотинцев.
Украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о критичных проблемах ВСУ на передовой. На улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
"Последний акт". На Западе запаниковали из-за случившегося в Донбассе
Вчера, 14:44
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми
Вчера, 15:01
 
