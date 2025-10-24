https://ria.ru/20251024/vsu-2050310659.html
ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 24.10.2025
ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1485 военнослужащих ВСУ, шесть танков и 20 боевых бронированных машин в Донецкой Народной...
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих в зоне "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1485 военных в зоне "Южной" группировки