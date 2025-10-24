Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Севера"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1375 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, центра сил специальных операций ГУР Украины и пограничного отряда погранслужбы Украины... Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
