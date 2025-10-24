ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 490 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.