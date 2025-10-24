https://ria.ru/20251024/vsu-2050310022.html
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 490 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь... РИА Новости, 24.10.2025
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"
