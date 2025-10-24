Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 24.10.2025
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 490 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь... РИА Новости, 24.10.2025
ВСУ потеряли до 490 военных в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 490 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
