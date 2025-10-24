В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 54 населенных пункта в 9 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 31 снаряд и зафиксированы атаки 132 БПЛА, из них 80 дронов были сбиты и подавлены над регионом. 22 мирных жителя обратились за медицинской помощью, у одной женщины диагноз не подтвердился. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, административном здании, магазине, двух предприятиях, шести коммерческих и одном социальном объектах, двух сельхозпредприятиях и 40 транспортных средствах.
"Город Белгород атакован 31 беспилотником, 23 из которых сбиты и подавлены. Ранены 11 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Количество пострадавших при атаке на остановочный комплекс возросло до 10: вечером за медицинской помощью обратилась 18-летняя девушка. Из 10 пострадавших один несовершеннолетний госпитализирован в ДОКБ, семеро - в городскую больницу №2 города Белгорода, двое из них находятся в тяжёлом состоянии… В Белгородском районе посёлки… атакованы 47 беспилотниками, 35 из которых сбиты и подавлены. Ранены 9 мирных жителей, в том числе 12-летний мальчик", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районе нанесены удары 9 беспилотниками, в Валуйском округе выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников, 6 из которых подавлены. По данным главы области, в Краснояружском районе произошли обстрелы с применением 9 боеприпасов и атаки 6 БПЛА, 5 из которых сбиты и подавлены. Над Прохоровским районом сбит беспилотник, в Шебекинском округе выпущено 3 боеприпаса и 14 БПЛА, 8 из которых подавлены и сбиты, уточнил губернатор.
"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты. Мужчине, пострадавшему в селе Гора-Подол, оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. У женщины, поступившей в городскую больницу №2 города Белгорода из села Замостье, диагнозы не подтвердились", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.