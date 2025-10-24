Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек
11:24 24.10.2025
В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек
В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
белгородская область
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек

Гладков: в Белгородской области после ударов ВСУ за сутки пострадали 20 человек

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 54 населенных пункта в 9 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 31 снаряд и зафиксированы атаки 132 БПЛА, из них 80 дронов были сбиты и подавлены над регионом. 22 мирных жителя обратились за медицинской помощью, у одной женщины диагноз не подтвердился. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, административном здании, магазине, двух предприятиях, шести коммерческих и одном социальном объектах, двух сельхозпредприятиях и 40 транспортных средствах.
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
Вчера, 08:00
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
Вчера, 08:00
"Город Белгород атакован 31 беспилотником, 23 из которых сбиты и подавлены. Ранены 11 мирных жителей, включая двоих несовершеннолетних. Количество пострадавших при атаке на остановочный комплекс возросло до 10: вечером за медицинской помощью обратилась 18-летняя девушка. Из 10 пострадавших один несовершеннолетний госпитализирован в ДОКБ, семеро - в городскую больницу №2 города Белгорода, двое из них находятся в тяжёлом состоянии… В Белгородском районе посёлки… атакованы 47 беспилотниками, 35 из которых сбиты и подавлены. Ранены 9 мирных жителей, в том числе 12-летний мальчик", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районе нанесены удары 9 беспилотниками, в Валуйском округе выпущено 4 боеприпаса и 10 беспилотников, 6 из которых подавлены. По данным главы области, в Краснояружском районе произошли обстрелы с применением 9 боеприпасов и атаки 6 БПЛА, 5 из которых сбиты и подавлены. Над Прохоровским районом сбит беспилотник, в Шебекинском округе выпущено 3 боеприпаса и 14 БПЛА, 8 из которых подавлены и сбиты, уточнил губернатор.
"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты. Мужчине, пострадавшему в селе Гора-Подол, оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. У женщины, поступившей в городскую больницу №2 города Белгорода из села Замостье, диагнозы не подтвердились", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Кошта не исключил, что Украине придется воевать в 2026 и 2027 годах
Вчера, 00:32
 
ПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
