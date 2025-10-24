В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек

БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгороду и Белгородскому району 78 беспилотников, из них 58 были сбиты и подавлены, 20 человек ранены, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты. Мужчине, пострадавшему в селе Гора-Подол, оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. У женщины, поступившей в городскую больницу №2 города Белгорода из села Замостье, диагнозы не подтвердились", - заявил Гладков.