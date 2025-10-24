Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что более 17 стран Североатлантического альянса присоединись к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку оружия США для Украины.
В начале августа украинский военный министр Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим вооруженными силами США в Европе генералом Алекcусом Гринкевичем. Генерал сообщил, что более 17 стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.