Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL
11:11 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/vsu-2050292712.html
Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL
Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что более 17 стран Североатлантического альянса присоединись к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:11:00+03:00
2025-10-24T11:11:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
александр сырский
денис шмыгаль
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591985_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2205b88541ffe94b2b7148d402275987.jpg
сша
украина
европа
Новости
в мире, сша, украина, европа, александр сырский, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Европа, Александр Сырский, Денис Шмыгаль, НАТО, Вооруженные силы Украины
Сырский назвал число стран, присоединившихся к инициативе PURL

Сырский заявил о присоединении более 17 стран НАТО к инициативе PURL

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что более 17 стран Североатлантического альянса присоединись к инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей закупку оружия США для Украины.
В начале августа украинский военный министр Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим вооруженными силами США в Европе генералом Алекcусом Гринкевичем. Генерал сообщил, что более 17 стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот показатель превышает половину из 32 членов НАТО и отражает существенное расширение списка из начальных шести стран-участниц - Нидерландов, Германии, Канады, Швеции, Норвегии и Дании.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В миреСШАУкраинаЕвропаАлександр СырскийДенис ШмыгальНАТОВооруженные силы Украины
 
 
