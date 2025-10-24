Рейтинг@Mail.ru
ВСУ из-за нехватки пехоты перебросили на Сумское направление батальон БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 24.10.2025
ВСУ из-за нехватки пехоты перебросили на Сумское направление батальон БПЛА
специальная военная операция на украине
РИА Новости
Новости
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВСУ катастрофически не хватает пехоты, украинское командование, пытаясь удержать позиции, перебросило на сумское направление 419-й батальон БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В условиях катастрофической нехватки пехоты командование ВСУ для удержания позиций применяет тактику массового использования дронов. В Сумскую область переброшен 419-й отдельный батальон беспилотных систем ВСУ с целью увеличения количества ударов FPV-дронов", - сказал собеседник агентства.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ВСУ потеряли ЗРК NASAMS на Сумском направлении
