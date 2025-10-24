https://ria.ru/20251024/vsu-2050258750.html
ВСУ потеряли ЗРК NASAMS на Сумском направлении
ВСУ потеряли ЗРК NASAMS на Сумском направлении - РИА Новости, 24.10.2025
ВСУ потеряли ЗРК NASAMS на Сумском направлении
Пусковая установка и радиолокационная станция ЗРК NASAMS ВСУ уничтожена на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
