Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Логистика ВСУ в микрорайон Херсона "Корабел" на Карантинном острове через автомобильный и железнодорожный мосты нарушена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра , наносятся удары по позициям и целям противника.

"Возможность движения военных сил и средств по мостам ограничена. Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", - сказал Сальдо агентству.

По его словам, по автомобильному и ж/д мостам могут проходить люди, проезжать двухколесные транспортные средства и легкие автомобили.

"Наши военные намеренно не разрушали мосты полностью, чтобы не сделать население заложником киевских боевиков, не лишить людей снабжения", - сказал губернатор.

Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу.