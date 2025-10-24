Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Логистика ВСУ в микрорайон Херсона "Корабел" на Карантинном острове через автомобильный и железнодорожный мосты нарушена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Возможность движения военных сил и средств по мостам ограничена. Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, по автомобильному и ж/д мостам могут проходить люди, проезжать двухколесные транспортные средства и легкие автомобили.
"Наши военные намеренно не разрушали мосты полностью, чтобы не сделать население заложником киевских боевиков, не лишить людей снабжения", - сказал губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
