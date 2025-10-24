Рейтинг@Mail.ru
Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 24.10.2025 (обновлено: 06:24 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/vsu-2050254192.html
Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо
Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.10.2025
Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо
Логистика ВСУ в микрорайон Херсона "Корабел" на Карантинном острове через автомобильный и железнодорожный мосты нарушена, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T06:21:00+03:00
2025-10-24T06:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251024/vsu-2050249367.html
https://ria.ru/20251023/obstrel-2049979138.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена, заявил Сальдо

Логистика ВСУ на Карантинный остров Херсона нарушена

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Логистика ВСУ в микрорайон Херсона "Корабел" на Карантинном острове через автомобильный и железнодорожный мосты нарушена, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявлял, что российские войска ведут бои за освобождение микрорайона Херсона "Корабел", который находится на Карантинном острове в низовьях Днепра, наносятся удары по позициям и целям противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Вчера, 04:31
"Возможность движения военных сил и средств по мостам ограничена. Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, по автомобильному и ж/д мостам могут проходить люди, проезжать двухколесные транспортные средства и легкие автомобили.
"Наши военные намеренно не разрушали мосты полностью, чтобы не сделать население заложником киевских боевиков, не лишить людей снабжения", - сказал губернатор.
Ранее Сальдо сообщал, что объявленная в начале августа назначенными Киевом херсонскими властями эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена. По его словам, ВСУ превратили остров в военную базу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Украина ответит за обстрелы Херсонской области, заявил Сальдо
23 октября, 06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала