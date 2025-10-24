https://ria.ru/20251024/vsu-2050249367.html
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.10.2025
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове застали группировку ВСУ врасплох, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T04:31:00+03:00
2025-10-24T04:31:00+03:00
2025-10-24T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251023/obstrel-2049979138.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Сальдо: бои за Корабел на Карантинном острове Херсона застали ВСУ врасплох
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове застали группировку ВСУ врасплох, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Для противника это стало неожиданностью", — сказал он.
По его словам, освобождение района откроет новые возможности для контроля западной части города.
"Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона", — пояснил губернатор.
Он добавил, что у ВСУ
ограниченный доступ к месту боевых действий.
"Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", — рассказал глава региона.
Херсонская область
вошла в состав России
в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра
, включая город Херсон
.
В августе Сальдо сообщал об эвакуации жителей микрорайона Корабел, объявленной Украиной
. По его словам, ВСУ превратили остров в низовьях Днепра в военную базу. Там отсутствуют электричество, вода и газ. Торговля практически остановилась.