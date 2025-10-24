Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове застали группировку ВСУ врасплох, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

« "Для противника это стало неожиданностью", — сказал он.

По его словам, освобождение района откроет новые возможности для контроля западной части города.

"Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона", — пояснил губернатор.

Он добавил, что у ВСУ ограниченный доступ к месту боевых действий.

"Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", — рассказал глава региона.