Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 24.10.2025 (обновлено: 16:27 24.10.2025)
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.10.2025
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове застали группировку ВСУ врасплох, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо

Сальдо: бои за Корабел на Карантинном острове Херсона застали ВСУ врасплох

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове застали группировку ВСУ врасплох, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Для противника это стало неожиданностью", — сказал он.

По его словам, освобождение района откроет новые возможности для контроля западной части города.
"Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона", — пояснил губернатор.
Он добавил, что у ВСУ ограниченный доступ к месту боевых действий.
"Тяжелая техника, артиллерия, минометы, бронеавтомобили не пройдут. Конечно, пехота может просачиваться по мостам и переправляться на остров на лодках, особенно по ночам", — рассказал глава региона.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
В августе Сальдо сообщал об эвакуации жителей микрорайона Корабел, объявленной Украиной. По его словам, ВСУ превратили остров в низовьях Днепра в военную базу. Там отсутствуют электричество, вода и газ. Торговля практически остановилась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
