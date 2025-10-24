Глава Верховного суда провел международную встречу с турецким омбудсменом

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов обсудит вопросы правового взаимодействия с главным омбудсменом Турции Мехметом Акарджой, это первое международное мероприятие Краснова после назначения на должность месяц назад.

"Отрадно, что российско-турецкое сотрудничество в правовой сфере соответствует общему межгосударственному курсу на активизацию политического диалога и экономического партнерства", - сказал он в ходе встречи, прошедшей в Верховном суде России

На встрече стороны обсудят вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, взаимодействия уполномоченных органов с судами и укрепления доверия общества к правосудию.

"Опыт Турции в этой сфере полезен для российской судебной системы, поскольку позволяет сопоставить национальные подходы и выявить наиболее эффективные практики для повышения качества судопроизводства", - сказал председатель Верховного суда.

Краснов выразил уверенность, что дальнейшее правовое взаимодействие с Турцией будет способствовать укреплению доверия и открывать новые горизонты для совместного развития.

Акарджа рассказал Краснову о работе аппарата омбудсмена в Турции, который, по его словам, занимается не только защитой прав и свобод турецких граждан, но и вопросами прав иностранцев, проживающих на территории страны.

Краснов отметил, что задача судебной системы в России - защита прав и свобод всех граждан. "Будем вместе продолжать работать, потому что все гражданские институты, в том числе суды и омбудсмены, должны работать, чтобы люди, которые находятся в России и Турции, чувствовали себя под защитой закона", - заключил он.