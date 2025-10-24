Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым - РИА Новости, 24.10.2025
03:00 24.10.2025
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым - РИА Новости, 24.10.2025
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила сохраняющиеся планы проведения встречи с главой Российского фонда прямых... РИА Новости, 24.10.2025
сша, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, youtube
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, YouTube
Конгрессвумен Луна подтвердила сохраняющиеся планы встречи с Дмитриевым

Конгрессвумен Луна: встреча с Дмитриевым состоится

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАнна Паулина Луна (слева)
Анна Паулина Луна (слева) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Анна Паулина Луна (слева). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна подтвердила сохраняющиеся планы проведения встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
"Я собираюсь с ним встретиться", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube, говоря о Дмитриеве.
Луна подчеркнула, что считает своей задачей помочь "продвигать мир".
Ранее Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Офис конгрессвуман Луны назвал цель ее контактов с представителями России
15 октября, 03:07
 
