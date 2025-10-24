Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за неделю свыше 1610 военных Украины, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.