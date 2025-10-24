https://ria.ru/20251024/vs-2050309886.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 24.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за неделю свыше 1610 военных Украины, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:31:00+03:00
2025-10-24T12:31:00+03:00
2025-10-24T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d593a906301092386861687c2a9cb13.jpg
https://ria.ru/20250418/zapad-2012053186.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851622111_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6ca8794bfd7e15bd28c6e11007708017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ потеряли свыше 1610 военных в зоне действий группировки "Запад"