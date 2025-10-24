Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 24.10.2025 (обновлено: 12:32 24.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

ВСУ потеряли свыше 1610 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за неделю свыше 1610 военных Украины, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610-ти военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала