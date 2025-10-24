Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 24.10.2025 (обновлено: 13:07 24.10.2025)
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру, сообщило РИА Новости, 24.10.2025
украина
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
су-27
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру, сообщило Минобороны.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
Вчера, 11:14
Кроме того, бойцы ударили по местам сборки, производства, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации боевиков, националистов и иностранных наемников.
Российская ПВО за неделю сбила Су-27, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиабомб, 15 снарядов HIMARS, а также 1441 беспилотник.
Всего с начала СВО уничтожили:
  • 668 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 92 178 дронов;
  • 633 ЗРК;
  • 25 644 танка и других ББМ;
  • 1605 боевых машин РСЗО;
  • 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 44 733 автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала