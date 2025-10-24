https://ria.ru/20251024/vs-2050309604.html
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Российские военные за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру, сообщило РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:29:00+03:00
2025-10-24T12:29:00+03:00
2025-10-24T13:07:00+03:00
