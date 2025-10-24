Врач рассказала, кому нужно постоянно носить компрессионные чулки

https://ria.ru/20251024/vrach-2050246192.html
Врач Смирнова: людям с отеками ног нужно постоянно носить компрессионные чулки
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Людям с отеками ног, лимфатической недостаточностью и варикозной болезнью необходимо на постоянной основе носить компрессионные чулки, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"На постоянной основе компрессия необходима тем, у кого есть отеки, лимфатическая недостаточность, венозные язвы. Пациентам с варикозной болезнью, хронической венозной недостаточностью, как правило, мы назначаем дневной режим ношения, то есть трикотаж мы надеваем утром и снимаем вечером", - сказала Смирнова
.
Она также отметила, что флебологи могут также рекомендовать носить компрессионные чулки при сильных физических или длительных статических нагрузках.
"Очень важно подобрать правильный класс компрессии и размер - это делается вместе с врачом. Тогда чулки становятся комфортным и эффективным методом профилактики и лечения, а не источником дискомфорта", - добавила флеболог.