Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили об отправке британских войск в Россию - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/voyska-2050242373.html
В США предупредили об отправке британских войск в Россию
В США предупредили об отправке британских войск в Россию - РИА Новости, 24.10.2025
В США предупредили об отправке британских войск в Россию
Британия может направить войска для противостояния России при дальнейшей эскалации украинского конфликта, но Лондону не хватит сил для войны с Москвой, такое... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:01:00+03:00
2025-10-24T02:01:00+03:00
в мире
россия
украина
лондон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929248_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1fea360c4b3bd577f656ea7a43dc47e4.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2049967687.html
https://ria.ru/20251024/rakety-2050238945.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929248_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3480b89c717bee26582f0825957279cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, лондон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Лондон, Евросоюз
В США предупредили об отправке британских войск в Россию

Полковник Макгрегор: Британия может отправить до 30 тысяч солдат в Россию

© Фото : MoD/Crown copyright 2016 Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : MoD/Crown copyright 2016
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британия может направить войска для противостояния России при дальнейшей эскалации украинского конфликта, но Лондону не хватит сил для войны с Москвой, такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«
"У Британии очень маленькие вооруженные силы. Они обанкротились. Они могли бы отправить 20 или 30 тысяч солдат в Россию или Польшу. Но это предел", — сказал он, отвечая на вопрос, пойдут ли власти туманного Альбиона на открытую конфронтацию с Москвой.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Британии оценили последствия новых санкций США против России
Вчера, 02:13
По словам эксперта, Британия уже давно участвует в конфликте против России и делает все возможное, чтобы обострить ситуацию. С этим, пояснил отставной военный, может быть связано и разрешение на использование их ракет для ударов по территории России, но это никак не помешает ее продвижению в зоне СВО.
"Я думаю, они (ВС России. — Прим. Ред.) продолжат продвигаться на Украине", — резюмировал Макгрегор.
В понедельник министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон готов направить на Украину свой военный контингент в случае урегулирования конфликта. По словам министра, Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента на Украине глава МО оценил в более 100 миллионов фунтов стерлингов (134 миллионов долларов).

Газета Telegraph на прошлой неделе сообщила, что европейские лидеры в контексте урегулирования украинского конфликта — лишь непрошеные советчики "на заднем сиденье", которые не контролируют ситуацию, но пытаются вносить свои коррективы, и их легко можно игнорировать. По данным издания, в сложившейся ситуации ЕС нельзя назвать политическим игроком, а лишь тем, кто будет платить.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Британии экстренно отреагировали на предупреждение Путина
00:54
 
В миреРоссияУкраинаЛондонЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала