Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений

БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Ближний Восток становится самостоятельным центром принятия глобальных политических решений, мнения стран региона необходимо брать во внимание при выстраивании внешней политики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Ближний Восток оформляется в самостоятельный экономический и политический центр принятия глобальных решений. Это давно уже не чьи-то колонии или подмандатные земли. Это самостоятельные государства с суверенным политическим курсом, мнения и озабоченности которых нужно принимать в расчет в выстраивании внешней политики. А России как стране с хорошими отношениями со всеми странами региона тем более", - сказал Рудаков.
По словам главы российской дипмиссии в Ливане, западоцентричной архитектуры международных отношений в ближневосточном регионе никогда и не было. "В прошлом веке имел место биполярный момент, на смену которому в скором времени пришел многополярный миропорядок. Сейчас мы наблюдаем становление, быть может, даже рассвет данной конфигурации мировой политической арены", - пояснил дипломат.