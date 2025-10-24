Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений - РИА Новости, 24.10.2025
08:40 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/vostok-2050265336.html
Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений
Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений - РИА Новости, 24.10.2025
Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений
Ближний Восток становится самостоятельным центром принятия глобальных политических решений, мнения стран региона необходимо брать во внимание при выстраивании... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, ливан, ближний восток, александр рудаков (посол россии в ливане )
В мире, Россия, Ливан, Ближний Восток, Александр Рудаков (посол России в Ливане )
Посол назвал Ближний Восток центром принятия политических решений

Посол Рудаков: Ближний Восток становится независимым центром принятия решений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Ближний Восток становится самостоятельным центром принятия глобальных политических решений, мнения стран региона необходимо брать во внимание при выстраивании внешней политики, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Ближний Восток оформляется в самостоятельный экономический и политический центр принятия глобальных решений. Это давно уже не чьи-то колонии или подмандатные земли. Это самостоятельные государства с суверенным политическим курсом, мнения и озабоченности которых нужно принимать в расчет в выстраивании внешней политики. А России как стране с хорошими отношениями со всеми странами региона тем более", - сказал Рудаков.
По словам главы российской дипмиссии в Ливане, западоцентричной архитектуры международных отношений в ближневосточном регионе никогда и не было. "В прошлом веке имел место биполярный момент, на смену которому в скором времени пришел многополярный миропорядок. Сейчас мы наблюдаем становление, быть может, даже рассвет данной конфигурации мировой политической арены", - пояснил дипломат.
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
Вчера, 08:13
