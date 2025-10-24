https://ria.ru/20251024/voronezh-2050445037.html
В Воронеже автобус наехал на трех пешеходов
В Воронеже автобус наехал на трех пешеходов
Автобус в Воронеже наехал на трёх пешеходов, пострадавших доставили в больницу, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:51:00+03:00
2025-10-24T17:51:00+03:00
2025-10-24T17:51:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже автобус наехал на трех пешеходов
