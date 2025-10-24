Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже автобус наехал на трех пешеходов - РИА Новости, 24.10.2025
17:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/voronezh-2050445037.html
Автобус в Воронеже наехал на трёх пешеходов, пострадавших доставили в больницу, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:51:00+03:00
2025-10-24T17:51:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Автобус в Воронеже наехал на трёх пешеходов, пострадавших доставили в больницу, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло примерно в 15.45 в пятницу у дома № 121 на Ленинском проспекте в Воронеже.
"33-летний водитель автобуса "ПАЗ Вектор Next", следуя по маршруту № 16, допустил наезд на двух женщин и мужчину, переходивших проезжую часть дороги по пешеходному переходу", — говорится в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным правоохранителей, пострадавшие получили телесные повреждения, их доставили в больницу.
ПроисшествияВоронежВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
