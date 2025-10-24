https://ria.ru/20251024/vokzal-2050478734.html
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава города Александр Скрябин.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава города Александр Скрябин.
Он напомнил, что ранее на площади уже постелили новый асфальт, заменили тротуарную плитку, что сделало этот ключевой пересадочный узел более безопасным и удобным как для пешеходов, так и для водителей, как для ростовчан, так и для гостей столицы Ростовской области
.
Также Скрябин
ставил задачу обновить остановочные комплексы. По его поручению состоялось выездное совещание на объекте по данному вопросу. Там обсудили технические детали, сроки монтажа и интеграцию новых павильонов в существующую инфраструктуру.
"Работы уже выполняются. В рамках концессионного соглашения концессионер установит на площади семь интерактивных, так называемых "умных" остановок. Такой шаг позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделает ожидание транспорта более комфортным и информативным", - написал Скрябин в Telegram-канале.
Также администрация района добилась демонтажа незаконного кафе рядом с Пригородным автовокзалом. Теперь по инициативе жителей района на этом месте появится мурал в честь Героя России
, командира группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексея Береста.
Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний день уже частично установлены лавочки и урны, восстановлено освещение. Работы планируется завершить до конца октября.