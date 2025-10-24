РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава города Александр Скрябин.

"Работы уже выполняются. В рамках концессионного соглашения концессионер установит на площади семь интерактивных, так называемых "умных" остановок. Такой шаг позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделает ожидание транспорта более комфортным и информативным", - написал Скрябин в Telegram-канале.