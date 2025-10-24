Рейтинг@Mail.ru
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.10.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
20:12 24.10.2025
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.10.2025
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 24.10.2025
ростовская область
ростов-на-дону
александр скрябин
ростовская область
россия
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
ростов-на-дону, александр скрябин, ростовская область, россия
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Ростовская область, Россия
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону

Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону, работы уже выполняются

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкЗдания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава города Александр Скрябин.
Он напомнил, что ранее на площади уже постелили новый асфальт, заменили тротуарную плитку, что сделало этот ключевой пересадочный узел более безопасным и удобным как для пешеходов, так и для водителей, как для ростовчан, так и для гостей столицы Ростовской области.
Также Скрябин ставил задачу обновить остановочные комплексы. По его поручению состоялось выездное совещание на объекте по данному вопросу. Там обсудили технические детали, сроки монтажа и интеграцию новых павильонов в существующую инфраструктуру.
"Работы уже выполняются. В рамках концессионного соглашения концессионер установит на площади семь интерактивных, так называемых "умных" остановок. Такой шаг позволит повысить качество обслуживания пассажиров, сделает ожидание транспорта более комфортным и информативным", - написал Скрябин в Telegram-канале.
Также администрация района добилась демонтажа незаконного кафе рядом с Пригородным автовокзалом. Теперь по инициативе жителей района на этом месте появится мурал в честь Героя России, командира группы водружения Знамени Победы на крыше рейхстага Алексея Береста.
Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. На сегодняшний день уже частично установлены лавочки и урны, восстановлено освещение. Работы планируется завершить до конца октября.
 
Ростовская область Ростов-на-Дону Александр Скрябин
 
 
