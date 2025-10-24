Взаимоисключающие сигналы из США несутся с такой скоростью, что про них не успеваешь писать. То The Wall Street Journal сообщает нам, что президент США одобрил удары дальнобойным оружием по России. То Дональд Трамп это со свойственной ему экспансивностью опровергает: "Это фейк, — пишет он. — США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни происходили, и к тому, что Украина с ними делает!"

То дают "Томагавки" украинцам, то самим не хватает. То они запрашивают встречу в Будапеште , то ее отменяют. То вводят санкции против России , то оговариваются, что это ненадолго.

Некоторые аналитики полагают, что Трамп применяет свою излюбленную тактику "эмоциональных качелей", бросая контрагентов от паники к надежде и обратно. Но думается, что суть дела глубже.

США сегодня раздирает борьба двух групп олигархических кланов. Условно говоря, половина богатеев — за глобализм, замещающую миграцию, зеленую энергетику и трансгендеров. А вторая половина — за изоляционизм, традиционные углеводороды, привычную протестантскую этику и дух капитализма, а также против миграционного хаоса.

Борьба идет насмерть и совершенно в открытую — свидетельством тому та буза, которая творится сейчас в американских городах. Под слоганом "Никаких королей" мутится совершенно откровенный "майдан" против Трампа.

Точно так же расколоты и конгресс, и Белый дом. Даже в окружении Трампа хватает представителей, условно говоря, "глобалистов". Вопрос Украины для них важнейший: оторвать ее от России означает для них шанс взять под контроль торговые пути из Азии Европу , радикально ослабить нашу страну и окончательно загнать в рабство ЕС

Им противостоят прагматики-изоляционисты, которые видят, что цена украинского кризиса стала неподъемной, западные экономики не выдерживают этого конфликта и если не остановиться сейчас, то вскоре там наступит полный хаос.

Объективно говоря, Трампу очень трудно контролировать эти мощные силы, он может только качаться на волнах, когда одолевает та или иная сторона, и "колебаться с линией партии". Однако если он не победит вместе с прагматиками-изоляционистами, тогда глобалисты снесут и его, и его команду.

Совершенно та же ситуация в Европе — такое же раздвоение, тот же раскол. До смешного доходит: несколько недель всем Евросоюзом бельгийского премьер-министра уговаривали сдать российские активы, замороженные в Euroclear . Неизвестно, что с ним делали: хочется думать, что не пытали, но в конце концов уговорили. А вчера на встрече евролидеров в Брюсселе Барт де Вевер внезапно восстал и свое согласие отозвал. Сто сорок российских миллиардов опять подвисли в Euroclear.

То есть в Европе идут те же процессы — отмороженные глобалисты пытаются бросить ЕС в топку войны с Россией, а у них на руках виснут лидеры-прагматики и всеми силами их от этого предприятия оттаскивают.

Получается патовая ситуация. Никакие "окончательные решения" на Западе при таком раскладе невозможны. Через несколько часов его сменит другое, противоположное, и такое же "окончательное".

В результате на эмоциональных качелях катается сейчас отнюдь не Россия — наши цели ясны, четко и не раз сформулированы, мы от них не отступимся. Мы будем их осуществлять столько, сколько потребуется, не поддаваясь на давление, уговоры или лесть. Что, собственно, нынешняя бурная неделя и показала.

На качелях Запад катает сам себя и еще Украину, это ведь ее судьба решается сейчас. Это ведь ей новое обострение конфликта сулит зиму без света, воды и отопления. Это ее несчастных граждан будут хватать на улицах людоловы из ТЦК. Это украинские мамочки будут оплакивать своих сыновей, погибших просто потому, что западные патроны толкают их в бой с дежурным слоганом "Давайте повоюем!".

Уже в 12 регионах Украины электричество включают по графику, на несколько часов в сутки. Отопления нет пока нигде. Уровень общего отчаяния хорошо показывает интервью Олега Скрипки , лидера группы " Вопли Видоплясова ", где он говорит, что его стране срочно нужен военный переворот.

Единственный шанс на выживание для того, что осталось от Украины, — это немедленно выполнить все требования России. Но именно этого ей не позволяют. Опять складывается парадоксальная ситуация, когда на жизни простых украинцев наплевать абсолютно всем, кроме Москвы

Что ж, мы сделали все, что могли, чтобы добиться мира. Придется идти дальше, и можно не сомневаться, что следующие условия, предложенные Киеву , будут для него еще хуже.

Антироссийские выпады изменить нашу политику не смогут и в конечном счете бумерангом прилетят по Западу. "Ни одна уважающая себя страна ничего не решает под давлением" — так прокомментировал российский президент новейшие американские санкции.

ВС России продолжат идти вперед, тренировки использования стратегического ядерного оружия, так впечатлившие западные страны, будут проводиться на регулярной основе. А ответ на любую попытку ударов по России будет, как предупредил наш президент, "очень серьезным, если не сказать ошеломляющим".

Неизменность стратегии Москвы — это залог того, что Будапешт тоже будет наш. Президент Путин считает, что Трамп не отменил, а скорее перенес их встречу. Это незамедлительно подтвердили в Белом доме: "Встреча двух лидеров не снимается с повестки".