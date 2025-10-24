https://ria.ru/20251024/vengrija-2050406191.html
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ
Полицейское управление области Пешт подтвердило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с... РИА Новости, 24.10.2025
БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Полицейское управление области Пешт подтвердило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе нефтегазовой компании MOL в городе Сазхаломбатта, но не раскрыло деталей расследования.
Ранее MOL сообщила, что вспыхнувший в ночь на вторник пожар был потушен, пострадавших нет, точная причина происшествия выясняется. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что снабжение Венгрии топливом в безопасности, а причины происшествия будут расследованы. По данным MOL, внешних причин пожара не выявлено, не затронутые аварией блоки постепенно возвращаются к работе.
"Отдел по уголовным делам Главного управления полиции области Пешт в связи с упомянутым случаем возбудил дело в отношении неизвестного лица по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Мы не можем предоставить более подробную информацию о ходе расследования", - говорится в сообщении.