Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ - РИА Новости, 24.10.2025
16:10 24.10.2025
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ
Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ

Полиция в Венгрии возбудила дело о халатности после пожара на НПЗ

© Фото : соцсетиПожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом
Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети
Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Полицейское управление области Пешт подтвердило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе нефтегазовой компании MOL в городе Сазхаломбатта, но не раскрыло деталей расследования.
Ранее MOL сообщила, что вспыхнувший в ночь на вторник пожар был потушен, пострадавших нет, точная причина происшествия выясняется. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снабжение Венгрии топливом в безопасности, а причины происшествия будут расследованы. По данным MOL, внешних причин пожара не выявлено, не затронутые аварией блоки постепенно возвращаются к работе.
"Отдел по уголовным делам Главного управления полиции области Пешт в связи с упомянутым случаем возбудил дело в отношении неизвестного лица по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Мы не можем предоставить более подробную информацию о ходе расследования", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
