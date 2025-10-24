Полиция в Венгрии завела дело после пожара на НПЗ

БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Полицейское управление области Пешт подтвердило РИА Новости, что завело уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе нефтегазовой компании MOL в городе Сазхаломбатта, но не раскрыло деталей расследования.

"Отдел по уголовным делам Главного управления полиции области Пешт в связи с упомянутым случаем возбудил дело в отношении неизвестного лица по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Мы не можем предоставить более подробную информацию о ходе расследования", - говорится в сообщении.