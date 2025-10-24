Набиуллина оценила влияние корректировки утильсбора на инфляцию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Влияние корректировки утилизационного сбора на инфляцию в РФ будет меньше, чем влияние повышения НДС, которое ЦБ оценивает в 0,8 п.п., сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.