Набиуллина оценила влияние корректировки утильсбора на инфляцию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Влияние корректировки утилизационного сбора на инфляцию в РФ будет меньше, чем влияние повышения НДС, которое ЦБ оценивает в 0,8 п.п., сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"Точно посчитать влияние каждого разового фактора на инфляцию достаточно сложно, особенно когда они совпадают во времени, как НДС и утильсбор. Почему мы по НДС дали точную оценку, потому что у нас был опыт повышения НДС на 2%, а тогда не было других проинфляционных факторов. Поэтому учитывая, что у нас уже такой опыт был, тогда было 0,6-0,7, сейчас мы посчитали 0,8, потому что у нас еще изменились некоторые правила начисления, меняются в том числе для малого бизнеса", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Поэтому мы дали такую оценку, 0,8 - это прямой вклад. Конечно, много будет зависеть от вторичных эффектов. В этот раз они могут быть больше, чем в 2019 году. Прямую оценку влияния утильсбора сделать достаточно сложно, но на наш взгляд, конечно, влияние утильсбора будет меньше, чем влияние НДС", - ответила глава ЦБ на вопрос об оценке влияния повышения НДС в сочетании с утильсбором.
В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора
18 октября, 17:29