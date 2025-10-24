На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт -РИА Новости. Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, останется под стражей до января, апелляционная жалоба его адвоката с просьбой смягчить меру пресечения, изменив ее на домашний арест, была оставлена без удовлетворения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.