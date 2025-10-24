На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт -РИА Новости. Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, останется под стражей до января, апелляционная жалоба его адвоката с просьбой смягчить меру пресечения, изменив ее на домашний арест, была оставлена без удовлетворения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Игорь Рухлов останется под стражей по 11 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Рухлова 22 августа. Следствие вменяет ему убийство, сопряженное с похищением. По данным СК, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его друзей.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечал, что фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности.