На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей - РИА Новости, 24.10.2025
13:29 24.10.2025
На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей
На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей
На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей
Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, останется под стражей до января, апелляционная...
На Урале обвиняемого в убийстве ребенка в 1999 году оставили под стражей

На Урале обвиняемому в убийстве девочки в 1999 году продлили арест до января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт -РИА Новости. Игорь Рухлов из Первоуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве ребенка, совершенном 26 лет назад, останется под стражей до января, апелляционная жалоба его адвоката с просьбой смягчить меру пресечения, изменив ее на домашний арест, была оставлена без удовлетворения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Игорь Рухлов останется под стражей по 11 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Рухлова 22 августа. Следствие вменяет ему убийство, сопряженное с похищением. По данным СК, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку – свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его друзей.
Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечал, что фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности.
Обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл вынесли приговор
21 октября, 16:38
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
