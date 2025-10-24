Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
12:24 24.10.2025 (обновлено: 01:04 25.10.2025)
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России
Новые американские санкции против России не завершат конфликт на Украине, пишет UnHerd. РИА Новости, 25.10.2025
СМИ рассказали, что случится на Украине после нового хода США против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые американские санкции против России не завершат конфликт на Украине, пишет UnHerd.
«

"Скорее всего, санкции окажут лишь незначительное влияние на экономику России и едва ли изменят ход конфликта — не говоря уже о том, чтобы приблизить его окончание", — говорится в публикации.

Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В США предложили новый план по завершению конфликта на Украине
Вчера, 10:32
Обозреватель считает, что новые американские меры не будут соблюдаться со всей серьезностью.
Накануне Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения.
На этой неделе Вашингтон анонсировал новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии обратился к Европе с предупреждением из-за России
Вчера, 10:25
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампРоснефтьЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
