Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ukrainets-2050289270.html
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
Принудительно мобилизованный гражданин Украины впал в кому после ночи в военкомате, у пострадавшего черепно-мозговая травма - военные утверждают, что он упал... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T10:45:00+03:00
2025-10-24T10:45:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20250718/mobilizatsiya-2029868928.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_788068f9cec5601b899d19ce5c30e062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате

На Украине принудительно мобилизованный впал в кому после ночи в военкомате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованный гражданин Украины впал в кому после ночи в военкомате, у пострадавшего черепно-мозговая травма - военные утверждают, что он упал из-за эпилептического припадка, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Принудительно мобилизованный мужчина после дня, проведенного в ТЦК (военкомате - ред.), оказался в коме с разбитым черепом, сообщает журналистка Дарина Трунова. Это сын ее знакомых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Отмечается, что после ночи в военкомате пострадавший оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ему срочно сделали трепанацию черепа, шансов выжить мало. При этом, передает СМИ, его родителям сказали, что их сын упал в результате эпилептического припадка. При этом уголовное дело полиция до сих пор не возбудила, указано в сообщении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В Киеве забили насмерть мобилизованного, от которого отказались в учебке
18 июля, 10:33
 
В миреУкраинаДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала