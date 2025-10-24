https://ria.ru/20251024/ukrainets-2050289270.html
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
Принудительно мобилизованный гражданин Украины впал в кому после ночи в военкомате, у пострадавшего черепно-мозговая травма - военные утверждают, что он упал... РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованный гражданин Украины впал в кому после ночи в военкомате, у пострадавшего черепно-мозговая травма - военные утверждают, что он упал из-за эпилептического припадка, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Принудительно мобилизованный мужчина после дня, проведенного в ТЦК (военкомате - ред.), оказался в коме с разбитым черепом, сообщает журналистка Дарина Трунова. Это сын ее знакомых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Отмечается, что после ночи в военкомате пострадавший оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ему срочно сделали трепанацию черепа, шансов выжить мало. При этом, передает СМИ, его родителям сказали, что их сын упал в результате эпилептического припадка. При этом уголовное дело полиция до сих пор не возбудила, указано в сообщении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.