СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованный гражданин Украины впал в кому после ночи в военкомате, у пострадавшего черепно-мозговая травма - военные утверждают, что он упал из-за эпилептического припадка, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Принудительно мобилизованный мужчина после дня, проведенного в ТЦК (военкомате - ред.), оказался в коме с разбитым черепом, сообщает журналистка Дарина Трунова. Это сын ее знакомых", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.

Отмечается, что после ночи в военкомате пострадавший оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ему срочно сделали трепанацию черепа, шансов выжить мало. При этом, передает СМИ, его родителям сказали, что их сын упал в результате эпилептического припадка. При этом уголовное дело полиция до сих пор не возбудила, указано в сообщении.