На Украине ультраправые активисты напали на студентов с ножом
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 24.10.2025
На Украине ультраправые активисты напали на студентов с ножом
На Украине ультраправые активисты напали на студентов с ножом

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ультраправые активисты напали на студентов с ножом и газовым баллончиком в университете Львова на Украине, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на студенческий профсоюз.
"Во Львове ультраправые активисты напали на студентов нацуниверситета с ножом и газовым баллончиком", - говорится в публикации со ссылкой на студенческий профсоюз "Прямое действие".
По данным издания, лица, устроившие провокацию, позиционировали себя как противники ЛГБТ* и неоднократно использовали "нацистское приветствие", они также заблокировали в аудитории около 30 студентов.
* Запрещенная в России экстремистская организация
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде
Вчера, 14:19
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаРоссияВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
