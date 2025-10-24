https://ria.ru/20251024/ukraina-2050505476.html
На Украине ультраправые активисты напали на студентов с ножом
Ультраправые активисты напали на студентов с ножом и газовым баллончиком в университете Львова на Украине, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:50:00+03:00
