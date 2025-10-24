https://ria.ru/20251024/ukraina-2050500450.html
Уиткофф хочет понять, чего хочет Россия, заявил Дмитриев
Уиткофф хочет понять, чего хочет Россия, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
Уиткофф хочет понять, чего хочет Россия, заявил Дмитриев
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф по-настоящему хочет понять, чего хочет Россия, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:05:00+03:00
2025-10-24T23:05:00+03:00
2025-10-24T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
стив уиткофф
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050500339.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Уиткофф хочет понять, чего хочет Россия, заявил Дмитриев
Дмитриев: Уиткофф по-настоящему хочет понять, чего хочет Россия