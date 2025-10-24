Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 24.10.2025 (обновлено: 23:05 24.10.2025)
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине
Люди, призывающие к продолжению конфликта на Украине, имеют связи с военными контрактами и экономическими интересами на миллиарды долларов, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 24.10.2025
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине

Дмитриев: желающие продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Люди, призывающие к продолжению конфликта на Украине, имеют связи с военными контрактами и экономическими интересами на миллиарды долларов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов и так далее", - сообщил он в интервью журналистке Ларе Логан.
Дмитриев добавил, что также существует множество людей, которые дезинформированы и не понимают истинных интересов России.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Дмитриев назвал слухи о плохом состоянии экономики России из-за СВО фейками
