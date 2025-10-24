https://ria.ru/20251024/ukraina-2050500184.html
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине
Люди, призывающие к продолжению конфликта на Украине, имеют связи с военными контрактами и экономическими интересами на миллиарды долларов, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T23:03:00+03:00
2025-10-24T23:03:00+03:00
2025-10-24T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d16d2afc6dd0607a4f3aadf9d4a7f1ac.jpg
https://ria.ru/20251024/dmitriev-2050499752.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_1d315507501efef448e8656b5acd2426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал о людях, призывающих к продолжению конфликта на Украине
Дмитриев: желающие продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы