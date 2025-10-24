МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин признался, что отправлял необученных солдат на убой, чтобы угодить главкому ВСУ Александру Сырскому, при этом Сырский, по его словам, обещал сам нести ответственность за потери в Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Волошин недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ

« "Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых ВСУ полковник Дмитрий Волошин, по совместительству командующий группой войск "Курск", признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Волошин и Сырский сблизились в ходе подготовки к "курской авантюре", главком ВСУ неоднократно посещал лагеря подготовки бригады.

"Волошин понимал, что эта операция окончательно добьет бригаду, но всё равно согласился с мнением "генерала 200". Сырский смог убедить комбрига, что сам понесет ответственность за всё", - отметил представитель силовых структур.

Собеседник агентства добавил, что в ходе подготовки к "курской авантюре" Волошин вместе с главкомом десантно-штурмовых войск Скибюком лично отчитывались перед Владимиром Зеленским фотографиями и видеороликами.

« "Неподготовленный личный состав комбриг бросал сразу на убой. Естественно, всю вину он сваливал на младший офицерский состав, который сам же и готовил", - сказал он.