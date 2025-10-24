https://ria.ru/20251024/ukraina-2050495362.html
Волошин признался, что отправлял солдат на убой, чтобы угодить Сырскому
Волошин признался, что отправлял солдат на убой, чтобы угодить Сырскому
Волошин признался, что отправлял солдат на убой, чтобы угодить Сырскому
Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин признался, что отправлял необученных солдат на убой, чтобы угодить
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин признался, что отправлял необученных солдат на убой, чтобы угодить главкому ВСУ Александру Сырскому, при этом Сырский, по его словам, обещал сам нести ответственность за потери в Курской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Волошин
недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ
.
«
"Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых ВСУ полковник Дмитрий Волошин, по совместительству командующий группой войск "Курск", признался, что отправлял своих необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому Сырскому
", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Волошин и Сырский сблизились в ходе подготовки к "курской авантюре", главком ВСУ неоднократно посещал лагеря подготовки бригады.
"Волошин понимал, что эта операция окончательно добьет бригаду, но всё равно согласился с мнением "генерала 200". Сырский смог убедить комбрига, что сам понесет ответственность за всё", - отметил представитель силовых структур.
Собеседник агентства добавил, что в ходе подготовки к "курской авантюре" Волошин вместе с главкомом десантно-штурмовых войск Скибюком лично отчитывались перед Владимиром Зеленским
фотографиями и видеороликами.
«
"Неподготовленный личный состав комбриг бросал сразу на убой. Естественно, всю вину он сваливал на младший офицерский состав, который сам же и готовил", - сказал он.
После провала "курской авантюры" ВСУ Сырский отметил "преданность" комбрига 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, назначив его командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск, добавил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.