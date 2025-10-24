Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, понесшей колоссальные потери, в том числе в Курской области, до сих пор устраивают митинги с требованием предоставить хоть какую-то информацию о погибших и пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.