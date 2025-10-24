Рейтинг@Mail.ru
Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050494935.html
Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших
Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших - РИА Новости, 24.10.2025
Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших
Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, понесшей колоссальные потери, в том числе в Курской области, до сих пор устраивают... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:18:00+03:00
2025-10-24T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
запорожская область
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251023/vsu-2050125719.html
https://ria.ru/20251021/vsu-2049507493.html
курская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, запорожская область, дмитрий волошин (глава городского округа химки), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Запорожская область, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших

Родственники бойцов 82-й бригады ВСУ до сих пор устраивают митинги на Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, понесшей колоссальные потери, в том числе в Курской области, до сих пор устраивают митинги с требованием предоставить хоть какую-то информацию о погибших и пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Митинговать родные военных начали еще в августе.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ минируют тела своих боевиков, рассказал военный эксперт
23 октября, 16:57
«
"Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ до сих пор устраивают митинги с требованием предоставить хоть какую-то информацию о погибших и пропавших без вести", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 82-я бригада ВСУ понесла тяжелые потери (более 60%) в боях в Запорожской области. Однако вместо восстановления потерь, остатки бригады перебросили в Харьковскую область, а затем на "курскую авантюру". Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ.
"Само собой, позорное бегство (из Курской области - ред.) командование ВСУ считает "успехом", но на Украине с этим мало кто может согласиться. Отдельные командиры получили за это государственные награды и повышение по службе", - отметил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ВСУ забрасывают солдат как смертников в Сумской области, заявил Алаудинов
21 октября, 05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЗапорожская областьДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Валерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала