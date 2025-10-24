Родственники военнослужащих ВСУ требуют информацию о погибших и пропавших

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, понесшей колоссальные потери, в том числе в Курской области, до сих пор устраивают митинги с требованием предоставить хоть какую-то информацию о погибших и пропавших без вести, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Митинговать родные военных начали еще в августе.
«
"Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ до сих пор устраивают митинги с требованием предоставить хоть какую-то информацию о погибших и пропавших без вести", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 82-я бригада ВСУ понесла тяжелые потери (более 60%) в боях в Запорожской области. Однако вместо восстановления потерь, остатки бригады перебросили в Харьковскую область, а затем на "курскую авантюру". Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ полковник Дмитрий Волошин недавно возглавил группу войск "Курск" в новой структуре ВСУ.
"Само собой, позорное бегство (из Курской области - ред.) командование ВСУ считает "успехом", но на Украине с этим мало кто может согласиться. Отдельные командиры получили за это государственные награды и повышение по службе", - отметил представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.