В Киеве заявили, что без силовой мобилизации невозможно пополнить ряды ВСУ

«

"По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры по вступлению в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч затем рассматривались как кандидаты на вступление в армию. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли. Если, например, условно на передовую нужно дополнительно 100 тысяч бойцов, то в процентном соотношении – 8 тысяч дают рекрутинговые центры, и это лишь кандидаты, а все остальное дает мобилизация, поэтому можете просто сравнить. Армию сейчас наполняют территориальные центры комплектования. Других вариантов не существует просто физически", - сказал Байдалюк в интервью украинскому телеканалу "24".