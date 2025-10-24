В Киеве заявили, что без силовой мобилизации невозможно пополнить ряды ВСУ

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Представитель Киевского областного военкомата Олег Байдалюк пожаловался на рекрутинговые центры и заявил, что только силовая мобилизация помогает пополнить ряды ВСУ.
"По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры по вступлению в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч затем рассматривались как кандидаты на вступление в армию. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли. Если, например, условно на передовую нужно дополнительно 100 тысяч бойцов, то в процентном соотношении – 8 тысяч дают рекрутинговые центры, и это лишь кандидаты, а все остальное дает мобилизация, поэтому можете просто сравнить. Армию сейчас наполняют территориальные центры комплектования. Других вариантов не существует просто физически", - сказал Байдалюк в интервью украинскому телеканалу "24".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.