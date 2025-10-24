"Коалиция желающих" продолжит подготовку к отправке контингента на Украину

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" продолжает работать над подготовкой к отправке контингента на Украину в случае заключения мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогу звонка с лидерами стран коалиции в пятницу.

Страны "коалиции" намерены принять дальнейшие меры, чтобы убрать российскую нефть и газ с мирового рынка, в том числе побуждая третьи страны прекратить покупать у России энергоресурсы, добавил премьер. Кроме того, страны "коалиции" намерены добиваться "прогресса в отношении суверенных активов России и высвободить миллиарды долларов для финансирования обороны Украины", подчеркнул он.