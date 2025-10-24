"Коалиция желающих" продолжит подготовку к отправке контингента на Украину

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" продолжает работать над подготовкой к отправке контингента на Украину в случае заключения мира, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогу звонка с лидерами стран коалиции в пятницу.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. В ней приняли участие Стармер, Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.
"Хотя на данный момент в приоритете усиление давления (на Россию - ред.), мы также продолжаем нашу работу над гарантиями безопасности, включая отправку многонационального контингента на Украину для поддержания справедливого и прочного мира, когда этот день, наконец, настанет", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась британскими телеканалами.
Великобритания на данный момент сосредоточена на поставках Киеву средств ПВО и ускоряет поставки ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), добавил Стармер. По его словам, Лондон намерен вскоре поставить 140 ракет вперед графика. В июле Лондон объявил о заключении соглашения по поставке Украине 5 тысяч ракет для ПВО "Мартлет", произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте. "Коалиция" также намерена предоставлять Украине дальнобойное оружие, сообщил премьер.
Страны "коалиции" намерены принять дальнейшие меры, чтобы убрать российскую нефть и газ с мирового рынка, в том числе побуждая третьи страны прекратить покупать у России энергоресурсы, добавил премьер. Кроме того, страны "коалиции" намерены добиваться "прогресса в отношении суверенных активов России и высвободить миллиарды долларов для финансирования обороны Украины", подчеркнул он.
МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.