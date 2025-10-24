Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
20:10 24.10.2025 (обновлено: 21:48 24.10.2025)
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
Франция готова вмешаться в украинский конфликт и развернуть свой военный контингент на территории Украины в 2026 году, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, украина, франция, великобритания, кир стармер, нато, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Великобритания, Кир Стармер, НАТО, Эммануэль Макрон
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине

Во французском Генштабе заявили о готовности ввести войска на Украину в 2026 г

Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Eric Gaillard
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Франция готова вмешаться в украинский конфликт и развернуть свой военный контингент на территории Украины в 2026 году, заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль, его слова приводит BFM TV.
"В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины", — заявил Шилль.
Он подтвердил приверженность союзникам, отметив, что 2026 год будет годом коалиций, с проверкой взаимодействия на учениях "Орион 26". Войска готовы к одновременным действиям в "трех чрезвычайных ситуациях", включая возможное развертывание в Украине.
Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3-4 года на фоне якобы "российской угрозы".
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
