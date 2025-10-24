Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине

"В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины", — заявил Шилль.

Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3-4 года на фоне якобы "российской угрозы".