Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Франция готова вмешаться в украинский конфликт и развернуть свой военный контингент на территории Украины в 2026 году, заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль, его слова приводит BFM TV.
"В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины", — заявил Шилль.
Он подтвердил приверженность союзникам, отметив, что 2026 год будет годом коалиций, с проверкой взаимодействия на учениях "Орион 26". Войска готовы к одновременным действиям в "трех чрезвычайных ситуациях", включая возможное развертывание в Украине.
Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3-4 года на фоне якобы "российской угрозы".
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
