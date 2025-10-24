https://ria.ru/20251024/ukraina-2050471747.html
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage - РИА Новости, 24.10.2025
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage
Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:23:00+03:00
2025-10-24T19:23:00+03:00
2025-10-24T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_0:120:3174:1905_1920x0_80_0_0_984b2c8850bc02b5fb74d4fed6eb938c.jpg
https://ria.ru/20251024/svo-2050445900.html
украина
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_086c7f3ab99c0f047cff3d25239cfc45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage
Макрон: Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage