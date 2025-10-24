Рейтинг@Mail.ru
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 24.10.2025
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage

Макрон: Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих".
"Я хочу подтвердить, Владимир (Зеленский - ред.), что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage, и мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы", - сказал он. Видео со встречи опубликовано на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По его словам, Франция и ряд других стран планируют подтвердить и дополнительные инициативы. В чем именно они состоят, Макрон не уточнил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
