Дмитриев заявил, что донесет до США причину затянувшихся переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев во время визита в США намерен донести причину затянувшихся переговоров по разрешению конфликта с Россией.
"Мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает опять-таки по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта", — сказал он.
Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел. Корреспондент портала Axios Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на источник, что в субботу российский представитель встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, переговоры могут пройти в Майами.
В начале этой недели Дмитриев сообщал, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается.
Шестнадцатого октября лидеры обсудили Украину по телефону. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом, однако позже в среду заявил об отмене встречи.
Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене саммита, предположил, что Трамп имел в виду его перенос. Он напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште, и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказываются от планов провести встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Путин также не исключает проведения саммита в будущем.
