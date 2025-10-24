Дмитриев заявил, что донесет до США причину затянувшихся переговоров

Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел. Корреспондент портала Axios Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на источник, что в субботу российский представитель встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, переговоры могут пройти в Майами.