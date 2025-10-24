НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы и затягивает переговоры, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050461183.html
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров - РИА Новости, 24.10.2025
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров
Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы и затягивает переговоры, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:53:00+03:00
2025-10-24T18:53:00+03:00
2025-10-24T19:00:00+03:00
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050462728_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b6c1bcf482c15be39a62703be956afd5.png
https://ria.ru/20251024/vsu-2050417895.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050462728_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e93dc25e22d003b85e38258a3baff17d.png
Кирилл Дмитриев: "Украина затягивает переговоры"
Украина затягивает переговоры, заявил Кирилл Дмитриев. Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы.
2025-10-24T18:53
true
PT0M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров
Дмитриев: Киев не хочет решать накопившиеся проблемы и затягивает переговоры
Читать ria.ru в