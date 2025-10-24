Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 24.10.2025 (обновлено: 19:00 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050461183.html
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров - РИА Новости, 24.10.2025
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров
Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы и затягивает переговоры, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:53:00+03:00
2025-10-24T19:00:00+03:00
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050462728_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b6c1bcf482c15be39a62703be956afd5.png
https://ria.ru/20251024/vsu-2050417895.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кирилл Дмитриев: "Украина затягивает переговоры"
Украина затягивает переговоры, заявил Кирилл Дмитриев. Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы.
2025-10-24T18:53
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050462728_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e93dc25e22d003b85e38258a3baff17d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров

Дмитриев: Киев не хочет решать накопившиеся проблемы и затягивает переговоры

Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы и затягивает переговоры, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - сказал Дмитриев журналистам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Нависла угроза". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:35
 
УкраинаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала