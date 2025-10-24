Дмитриев обвинил Украину в затягивании переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Именно Украина не хочет решать накопившиеся проблемы и вопросы и затягивает переговоры, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.