Рейтинг@Mail.ru
На Украине может остановиться химпроизводство - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050446716.html
На Украине может остановиться химпроизводство
На Украине может остановиться химпроизводство - РИА Новости, 24.10.2025
На Украине может остановиться химпроизводство
Химическое производство может быть остановлено на Украине из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:02:00+03:00
2025-10-24T18:02:00+03:00
в мире
украина
юрий продан
юрий корольчук
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_9182b0a09500ff623d8edec81c05ff9d.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050079291.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86eec21727fa4665f5147d700ff4f9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юрий продан, юрий корольчук, страна.ua
В мире, Украина, Юрий Продан, Юрий Корольчук, Страна.ua
На Украине может остановиться химпроизводство

На Украине может остановиться химпроизводство из-за проблем со светом и газом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Химическое производство может быть остановлено на Украине из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
«
"Бизнес уже предупредили о больших сложностях не только со светом, но и с газом. На региональном уровне предприятиям сказали готовиться к квотам на газ. Химическое производство, скорее всего, вообще будет остановлено, остальным резко урежут объемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ
23 октября, 14:12
 
В миреУкраинаЮрий ПроданЮрий КорольчукСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала