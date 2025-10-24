На Украине может остановиться химпроизводство

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Химическое производство может быть остановлено на Украине из-за проблем с поставками газа и отсутствием электричества, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
«
"Бизнес уже предупредили о больших сложностях не только со светом, но и с газом. На региональном уровне предприятиям сказали готовиться к квотам на газ. Химическое производство, скорее всего, вообще будет остановлено, остальным резко урежут объемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
