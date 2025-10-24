За месяц в Словакию выехали более 11 тысяч молодых украинцев

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Более 11 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с Украины в Словакию за месяц после разрешения правительством на выезд за границу этой категории граждан, сообщает в пятницу издание "Украинская правда".
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
"За месяц после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчин (в возрасте – ред.) от 18 до 22 лет, на въезде в Словакию зарегистрировали более 11 тысяч пересечений границы украинцами этой возрастной категории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022 года выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.