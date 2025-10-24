В Германии призвали остановить наплыв беженцев с Украины

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн призвал остановить массовый наплыв в Германию пригодных к военной службе беженцев с Украины.
В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В результате, по данным МВД ФРГ, число прибывших в Германию молодых украинцев увеличилось с 19 человек в неделю в середине августа до 1,8 тысячи в неделю в октябре.
Ранее премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал Европейский союз и правительство ФРГ ограничить приток в Германию молодых мужчин с Украины.
В отличие от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища с Украины получают разрешение на временное пребывание в соответствии со статьей 24 закона о пребывании, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам.
Ранее украинские СМИ сообщали, что после смягчения правил выезда с Украины в августе для мужчин в возрасте 18-22 лет молодежь начала массово покидать страну, соответствующие видео заполнили украинские соцсети. До этого выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Воскобойник 7 февраля сообщил, что порядка 1,5 миллионов детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы получения качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.