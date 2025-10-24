В Германии призвали остановить наплыв беженцев с Украины

Ранее украинские СМИ сообщали, что после смягчения правил выезда с Украины в августе для мужчин в возрасте 18-22 лет молодежь начала массово покидать страну, соответствующие видео заполнили украинские соцсети. До этого выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.