На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии

"И в такие моменты понимаешь, что беспредел и абсурд уже вторглись туда, куда, казалось бы, не должны были дойти вообще. Особенно абсурдно это выглядит на фоне того, министерство экономики Украины недавно признало, что среди предприятий, получивших бронь от мобилизации, оказались компании, связанные с игорным бизнесом и онлайн-казино", - приводит слова свидетеля издание.