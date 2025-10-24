Рейтинг@Mail.ru
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии - РИА Новости, 24.10.2025
15:28 24.10.2025
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
Сотрудники одного из военкоматов на Украине силой мобилизовали четверых работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии

На Украине четверых работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов на Украине силой мобилизовали четверых работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии, сообщает в четверг украинское издание "Думская".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) мобилизовал похоронную бригаду прямо из катафалка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Принудительная мобилизация во Львове - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми
Вчера, 15:01
По данным издания, представитель похоронного бюро не могла объяснить родственникам усопшего, где носильщики, которых, как выяснилось позже, мобилизовали.
"И в такие моменты понимаешь, что беспредел и абсурд уже вторглись туда, куда, казалось бы, не должны были дойти вообще. Особенно абсурдно это выглядит на фоне того, министерство экономики Украины недавно признало, что среди предприятий, получивших бронь от мобилизации, оказались компании, связанные с игорным бизнесом и онлайн-казино", - приводит слова свидетеля издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
Вчера, 11:57
 
