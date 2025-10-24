https://ria.ru/20251024/ukraina-2050389702.html
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии - РИА Новости, 24.10.2025
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
Сотрудники одного из военкоматов на Украине силой мобилизовали четверых работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии, сообщает в четверг... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:28:00+03:00
2025-10-24T15:28:00+03:00
2025-10-24T15:28:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251024/mobilizatsiya-2050379402.html
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050302291.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
На Украине четверых работников похоронного бюро мобилизовали во время процессии
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сотрудники одного из военкоматов на Украине силой мобилизовали четверых работников похоронного бюро прямо во время траурной церемонии, сообщает в четверг украинское издание "Думская".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) мобилизовал похоронную бригаду прямо из катафалка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
издания.
По данным издания, представитель похоронного бюро не могла объяснить родственникам усопшего, где носильщики, которых, как выяснилось позже, мобилизовали.
"И в такие моменты понимаешь, что беспредел и абсурд уже вторглись туда, куда, казалось бы, не должны были дойти вообще. Особенно абсурдно это выглядит на фоне того, министерство экономики Украины недавно признало, что среди предприятий, получивших бронь от мобилизации, оказались компании, связанные с игорным бизнесом и онлайн-казино", - приводит слова свидетеля издание.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.