Кризис на Украине создал очаг экстремизма, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050380055.html
Кризис на Украине создал очаг экстремизма, заявили в МИД России
Кризис на Украине создал очаг экстремизма, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.10.2025
Кризис на Украине создал очаг экстремизма, заявили в МИД России
Кризис на Украине создал очаг экстремизма, наряду с Ближним Востоком привлекающий радикалов со всего мира, заявила замдиректора департамента по вопросам новых... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:08:00+03:00
2025-10-24T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ближний восток
украина
россия
оон
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049702212.html
ближний восток
украина
россия
в мире, ближний восток, украина, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ближний Восток, Украина, Россия, ООН
Кризис на Украине создал очаг экстремизма, заявили в МИД России

В МИД назвали Украину очагом привлечения радикалов наряду с Ближним Востоком

© Getty Images / Libkos Украинские солдаты
Украинские солдаты
© Getty Images / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Кризис на Украине создал очаг экстремизма, наряду с Ближним Востоком привлекающий радикалов со всего мира, заявила замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Екатерина Абалова.
"Очаги повышенной экстремистской активности, привлекающие радикалов со всего мира, наблюдаются в различных частях света. В первую очередь речь идет о внутренней и трансграничной нестабильности на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной Азии, о кризисе на Украине", - сказала Абалова на брифинге об инициативах по противодействию терроризму и экстремизму, реализуемых при поддержке структур ООН.
Дипломат также подчеркнула, что регион Содружества независимых государств рассматривается экстремистами как одна из стратегических целей.
