В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде
14:19 24.10.2025 (обновлено: 14:23 24.10.2025)
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде
Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области на Украине, когда его пытались задержать, пять человек погибли, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 24.10.2025
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде

В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде, погибли 5 человек

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции на месте взрыва в поезде в Житомирской области, Украина
Сотрудники полиции на месте взрыва в поезде в Житомирской области, Украина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции на месте взрыва в поезде в Житомирской области, Украина
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области на Украине, когда его пытались задержать, пять человек погибли, сообщает агентство РБК-Украина.
Житомирской области в городе Овруч мужчина взорвал гранату в поезде, есть жертвы и раненые. Как сообщили источники РБК-Украина, пока известно о гибели пяти человек, двое ранены. Также есть предварительная информация, что совершивший подрыв был в розыске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Подробности инцидента пока не известны.
Позже украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-офицера управления полиции в Житомирской области Иванну Силецкую сообщил, что гранату на станции "Овруч" взорвал житель Харькова, ранее пытавшийся незаконно пересечь границу. По ее данным, погибли сотрудница погранслужбы, двое гражданских и двое военных. Взорвавший гранату, по ее словам, скончался в машине скорой помощи.
В свою очередь полиция Украины сообщила, что гранату подорвал 23-летний житель Харькова. Смертельные ранения получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, среди которых сотрудник погранслужбы. Кроме того известно о 12 раненых, все они в медицинском учреждении.
На Украине в Днепропетровской области прогремели взрывы
