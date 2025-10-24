https://ria.ru/20251024/ukraina-2050302291.html
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате - РИА Новости, 24.10.2025
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
Мобилизованный мужчина на Украине, который за ночь в военкомате впал в кому из-за закрытой травмы черепа, скончался в больнице, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.10.2025
