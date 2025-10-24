Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
11:57 24.10.2025 (обновлено: 15:32 24.10.2025)
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате
СМИ: на Украине умер мобилизованный, впавший в кому после ночи в военкомате

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мобилизованный мужчина на Украине, который за ночь в военкомате впал в кому из-за закрытой травмы черепа, скончался в больнице, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу издание сообщило, что военнообязанный мужчина после мобилизации в одном из военкоматов Украины оказался в коме из-за закрытой травмы черепа, родителям преподносят версию о наличии у него эпилепсии.
"Умер принудительно мобилизованный, который после ночи в ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) оказался в коме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ: мобилизованный украинец впал в кому после ночи в военкомате
