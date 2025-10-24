https://ria.ru/20251024/ukraina-2050247273.html
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине
Страны с "паршивыми" экономиками, входящие в Евросоюз, продвигают продолжение конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:43:00+03:00
2025-10-24T03:43:00+03:00
2025-10-24T05:16:00+03:00
украина
сша
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине
Анна Паулина Луна: страны с паршивыми экономиками продвигают конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Страны с "паршивыми" экономиками, входящие в Евросоюз, продвигают продолжение конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я поехала в ЕС
и встретилась с представителями Евросоюза, что, кстати, было интересной историей. Я была в составе делегации. Знаете ли, есть много стран с паршивыми экономиками, которые продавливают эту войну. По иронии судьбы, вы знаете, почему они это делают", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на Youtube
.
Луна также отметила, что помимо таких стран есть и другие европейские государства, которые "не хотят иметь ничего общего" с украинским конфликтом.
"Никто не хочет войны, если ему приходится иметь дело с этим у себя на пороге. Только страны, которые находятся, например, в сотнях или тысячах миль от них, говорят: "Черт возьми, да, давайте продолжим это", - заключила она.