Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 24.10.2025 (обновлено: 05:16 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ukraina-2050247273.html
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине - РИА Новости, 24.10.2025
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине
Страны с "паршивыми" экономиками, входящие в Евросоюз, продвигают продолжение конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:43:00+03:00
2025-10-24T05:16:00+03:00
в мире
украина
сша
евросоюз
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_157f598d472c39dec96e4f91d43fa1a4.jpg
https://ria.ru/20250910/kongressvumen-2041007600.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961884745_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_e67e20cf41d6ebe95648489c34c68775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, евросоюз, youtube
В мире, Украина, США, Евросоюз, YouTube
Конгрессвумен рассказала, кто продвигает конфликт на Украине

Анна Паулина Луна: страны с паршивыми экономиками продвигают конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАнна Паулина Луна (слева)
Анна Паулина Луна (слева) - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Анна Паулина Луна (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Страны с "паршивыми" экономиками, входящие в Евросоюз, продвигают продолжение конфликта на Украине, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я поехала в ЕС и встретилась с представителями Евросоюза, что, кстати, было интересной историей. Я была в составе делегации. Знаете ли, есть много стран с паршивыми экономиками, которые продавливают эту войну. По иронии судьбы, вы знаете, почему они это делают", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на Youtube.
Луна также отметила, что помимо таких стран есть и другие европейские государства, которые "не хотят иметь ничего общего" с украинским конфликтом.
"Никто не хочет войны, если ему приходится иметь дело с этим у себя на пороге. Только страны, которые находятся, например, в сотнях или тысячах миль от них, говорят: "Черт возьми, да, давайте продолжим это", - заключила она.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину
10 сентября, 16:55
 
В миреУкраинаСШАЕвросоюзYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала